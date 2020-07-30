Около 140 автомобилей Seat Leon попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 29 июля объявила об отзыве 139 автомобилей Seat Leon, изготовленных с 2014-го по 2015 год. Причина отзыва: винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо заменить регулятор фаз газораспределения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, Seat в общей сложности четыре раза выходил на рынок России, но так и не смог на нем закрепиться. С 2012 года продажами автомобилей испанского бренда в нашей стране занималась «Фольксваген Груп Рус». На российском рынке были представлены три модели – Seat Ibiza, Leon и минивэн Alhambra. В конце 2014-го компания объявила об уходе Seat с российского рынка, объяснив свое решение «сокращением сегментов», в которых представлена марка (бюджетные небольшие автомобили), общей экономической ситуацией и колебаниями курсов валют. В свою очередь, дилеры отмечали, что Seat, доля которого на российском рынке ничтожно мала, невыгодно импортировать автомобили из-за девальвации рубля, а инвестировать в локализацию производства планов у компании не было. Прекращение продаж Seat в России участники рынка объясняли не столько общей стагнацией рынка, сколько отсутствием конкурентных моделей и неэффективностью рекламной политики. Дилеры надеялись на модель Seat Toledo, но она так и не появилась на российском рынке.

А вот какие модели могут появиться на рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».