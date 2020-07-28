«Бипэк Авто – Азия Авто» сохраняет статус крупнейшего дилера LADA в России

По итогам первого полугодия 2020 года холдинг «Бипэк Авто – Азия Авто» реализовал 5683 новых автомобиля LADA в своих дилерских центрах, расположенных 12 российских городах. В результате доля группы в совокупном сбыте дилеров бренда LADA на российском рынке достигла 5,1%. Таким образом, «Бипэк Авто – Азия Авто» подтвердил статус крупнейшего партнера АВТОВАЗа на территории России, сообщает пресс-служба холдинга.

Напомним, собственная сервисно-сбытовая сеть под брендом «Азия Авто Усть-Каменогорск» представлена в восьми регионах: г. Санкт-Петербурге, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Курганской, Челябинской областях и Алтайском крае. Как отмечается, в регионах присутствия совокупная доля компании в структуре продаж LADA по итогам полугодия составила 32%.

По словам управляющего директора дилерской сети «Бипэк Авто – Азия Авто» на территории РФ: Айдара Мендыбаева, итоги июня внушают надежду на дальнейшее восстановление спроса: продажи компании в минувшем месяце удвоились по отношению к нижней точке апреля и приблизились к докризисному уровню февраля.

За пятилетний период деятельности «Бипэк Авто – Азия Авто» на российском рынке реализовано свыше 75 тыс. автомобилей. В компании рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит «Бипэк Авто – Азия Авто» вернуться на траекторию намеченного роста уже в текущем году.

«Развитие инфраструктуры ритейла за пределами Казахстана – ключевой вектор развития холдинга. Ведь именно экспортные возможности смогут обеспечить загрузку производственных мощностей, строительство которых идет в Усть-Каменогорске», – заявил Айдар Мендыбаев.

Действующая сеть автоцентров на территории России послужит основой экспортной инфраструктуры автопромышленного кластера полного цикла в Усть-Каменогорске. В июле 2020 года акционерами холдинга утвержден инвестиционный план, который обеспечит запуск мощностей сварки и окраски кузова в 2021 году.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».