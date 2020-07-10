Семейство LADA Vesta: что выбирают покупатели?

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Так, между седанами и универсалами наблюдается небольшой перевес в сторону последних: 51% покупателей выбрал LADA Vesta SW / SW Cross , соответственно на седаны пришлось 49% продаж.

Львиная доля тех, кто покупает LADA Vesta, по-прежнему выбирают версии с механической КП (83%). А вот каждый шестой (17%) «соблазнился» на автоматическую трансмиссию.

85% всех реализованных «Вест» были оснащены мотором объемом 1,6 литра, а 15% потребителей отдали предпочтения двигателю 1,8 л.

Лишь 27% покупателей «Вест» (или каждый четвертый) отдали предпочтения версии Cross. Интересно, что среди универсалов таковым является каждый второй автомобиль (50%), а среди купленных седанов « кроссы » заняли лишь около 4%.

Порядка 60% проданных автомобилей семейства LADA Vesta пришлось на версию Comfort. Примерно каждый четвертый покупатель (23%) выбрал Luxe, а каждый шестой (17%) – Classic. Остальные комплектации имеют ничтожно малую долю в структуре продаж.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2020 года в России было реализовано 42615 новых автомобилей семейства LADA Vesta. По этому показателю «Веста» уступает лишь другой модели АВТОВАЗа – «Гранте».

Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях LADA Vesta (и других машин) содержится на сайте «Цена Авто».