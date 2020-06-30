Lexus отказался от разработки F-версии купе LC

Японская компания Lexus отказалась от дальнейшей разработки «заряженного» купе Lexus LC F. По данным издания Car Sensor, в Lexus решили, что экономическая ситуация слишком нестабильна, чтобы инвестировать в нишевые модели. Пандемия коронавирусной инфекции заставила компанию прекратить работу над проектом LC F и заняться более перспективными и прибыльными разработками – к примеру, роскошным флагманским кроссовером LQ, который должен дебютировать в следующем году, пишет портал Motor.ru.

В то же время новый 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью более 600 л.с., который должен был дебютировать на купе Lexus LC F, никто отменять не собирается. Работа над двигателем продолжается и он, скорее всего, появится на LC 500 после планового рестайлинга, заменив атмосферный агрегат мощностью 477 л.с. Новый V8 также может быть доступен для пикапа Toyota Tundra следующего поколения и внедорожников Land Cruiser и Sequoia.

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