ТОП-10 самых распространенных премиальных автомобилей в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в нашей стране насчитывается почти 3 млн автомобилей премиум-брендов (на 1 января 2020 года). Это составляет 6,7% от всего объема парка легковых машин. Мы составили десятку самых распространенных из них.

Лидером среди премиальных моделей в России является Mercedes-Benz E-Class – таких автомобилей зарегистрировано в количестве 191 тыс. единиц. Вторым по популярности оказывается BMW 5-Series, с результатом 160 тыс. штук. В тройке лидеров также оказывается Lexus RX – в нашей стране числится 131 тыс. таких кроссоверов. За ним следуют BMW 3-Series (122 тыс. шт.) и Mercedes-Benz C-Class (116 тыс. шт.).

В ТОП-10 самых распространенных премиальных автомобилей в РФ также вошли: Audi 80 (110 тыс. шт.), Audi A6 (109 тыс. шт.), BMW X5 (101 тыс. шт.), Audi A4 (92 тыс. шт.) и Audi 100 (90 тыс. шт.). Отметим, что на эти десять моделей приходится более 40% всего премиального парка страны.

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