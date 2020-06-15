Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирской модификации Tour Comfort доступны в России

Группа PSA предлагает в России фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирской модификации Tour Comfort, производство которых налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Стоимость модификации без учета дополнительных опций составляет 1 млн 599 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Модификация Tour Comfort предоставляет возможность трансформации салона для переоборудованных пассажирских версий Peugeot Expert и Citroen Jumpy с полным остеклением кузова. В комплектацию автомобилей входит все штатное оборудование грузовых версий, а вместо грузового отсека автомобили оборудованы двумя рядами сдвижных диванов, что позволяет разместить в салоне до 8 пассажиров, включая водителя. Диваны второго и третьего ряда могут передвигаться по направляющим и, при необходимости, могут быть извлечены из салона или установлены друг напротив друга. Двухместное сиденье раскладывается полностью, что позволяет создать сразу два полноценных спальных места прямо в салоне автомобиля. В конструкцию салона также встроена багажная откидная полка, на газлифтах с максимальной нагрузкой 60 кг. Автомобили оборудованы отопителем салона Eberspacher для дополнительного обогрева в холодное время года.

Данная модификация распространяется на автомобили 2018 года выпуска в версии L2 с длинной кузова 4959 см, 2,0-литровым дизельным двигателем 2.0HDi мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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