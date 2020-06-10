Skoda представила новую Octavia для бездорожья

Компания Skoda анонсировала выход внедорожной модификации универсала Octavia Combi Scout нового поколения. Одна из особенностей новинки – наличие версий с передним приводом. Напомним, ранее модель в этом исполнении комплектовалась 4х4, пишет «Российская газета».

Четвертая генерация универсала Octavia Combi Scout имеет увеличенный по сравнению с обычной моделью дорожный просвет – плюс 15 мм, защитный обвес из неокрашенного пластика, серебристую отделку рейлингов и 19-дюймовые легкосплавные диски. Педали получили накладки, на спинках сидений появилась вышивка логотипа с названием версии, отделку облагородили контрастной прострочкой.

Для внедорожного универсала доступны дизели мощностью 115, 150 и 200 л.с., бензиновые двигатели мощностью 150 и 190 л.с., а также умеренно-гибридная силовая установка e-TEC 1.5 с 7-ступенчатым «роботом».

Мировая премьера Skoda Octavia Combi Scout запланирована на начало июля. Тогда же компания обещала раскрыть больше подробностей о новинке.

Напомним, дебют четвертого поколения Skoda Octavia состоялся в ноябре 2019 года. Модель создана на модульной платформе MQB, колесная база осталась прежней, но в габаритах лифтбек и универсал немного прибавили. Также увеличился полезный объем багажного отделения. Octavia вместе со сменой генерации обзавелась гибридными установками: умеренной и полноценной, подзаряжаемой.

В России новые Skoda Octavia появятся в лучшем случае под конец 2020 года. Цена на модель третьего поколения начинается от 1 млн 140 тыс. рублей за лифтбек и минимум 1 млн 985 тыс. рублей просят за универсал.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года Skoda Octavia стала бестселлером марки на российском рынке – на ней остановили свой выбор 8024 покупателя (-14%).

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