Внимание: акция «Поддержи автобизнес» завершена

Уважаемые клиенты, друзья, коллеги!

Прежде всего, мы благодарим вас за то, что вы откликнулись на нашу акцию «Поддержи автобизнес», которую команда «АВТОСТАТ» запустила с введением режима самоизоляции и переходом на удаленную работу. За это время мы успели поведать о том, как ваши компании работали в это непростое время и как поддерживали своих клиентов.

Сейчас мы видим, что ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, начинают понемногу спадать, а ряд предприятий уже постепенно возвращается к прежнему режиму работы. А это значит, что акция «Поддержи автобизнес» подходит к своему логическому завершению – с 21 мая она прекращает свое действие.

Мы подготовили специальные условия для размещения ваших материалов в мае и июне. Узнать о них можно у Александры Чимен по электронной почте: avb@autostat.ru.