«Автотор» начал сборку кроссовера BMW X6

Компания BMW Group Россия объявила о старте локальной сборки BMW X6 на заводе «Автотор» в Калининграде. Первые автомобили сошли с конвейера 29 апреля, сообщает пресс-служба баварской марки. Как отмечается, BMW X6 стал восьмой моделью бренда, которая в настоящее время собирается на калининградском предприятии.

Локальная сборка BMW X6 нового поколения будет осуществляться в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.), xDrive40i (340 л.с.). Стоимость BMW X6 в зависимости от двигателя и комплектации составляет от 5 млн 840 тыс. рублей до 7 млн 110 тыс. рублей. Комплектации BMW X6 российской сборки уже доступны для заказа в дилерской сети BMW Group Россия. Весь процесс покупки – от выбора необходимой версии до получения кредита или полной безналичной оплаты – можно осуществить онлайн. В том числе ряд дилеров обеспечивает доставку нового автомобиля к дому клиента.

Оснащение версий, выпускаемых в России, включает востребованные среди клиентов опции. В частности, в комплектации Business Plus доступны ассистент парковки с камерой заднего вида, функция комфортного доступа с бесконтактным открытием крышки багажика, автономная система отопления, позволяющая через приложение BMW ConnnectedApp включить отопление или вентиляцию салона дистанционно, пакет Ambient Air с возможностью ионизации и ароматизации воздуха в салоне, акустически-комфортное и солнцезащитное остекление.

В версиях M Sport Pure и M Sport Plus клиентам предлагаются активная подвеска M, тормозная и выхлопная системы M Sport, пакет M Sport для интерьера и аэродинамический M-пакет для экстерьера, спортивное рулевое колесо M-дизайна. BMW X6 xDrive40i M Sport Pure также получил сиденья М для водителя и переднего пассажира, 20-дюймовые легкосплавные диски Star Spoke 740 M Bicolour.

Исполнения Exclusive, Luxury и M Sport Pro оснащаются пневматической подвеской, автодоводчиками дверей, камерой кругового обзора, активным круиз-контролем с функцией Stop&Go, аудиосистемой Harman / Kardon Surround Sound, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, термоподстаканниками, системой видеорегистрации BMW Drive Recorder. Экстерьер таких автомобилей отличают решетка радиатора BMW Iconic Glow и панорамная стеклянная крыша (кроме xDrive30d M Sport Pro). В салоне используется расширенная отделка кожей Merino. M Sport Pro дополнительно располагает четырехзонным климат-контролем, а также блокировкой дифференциала на задней оси и 21-дюймовыми легкосплавными дисками Y-Spoke 741 M Bicolour.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели BMW, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».