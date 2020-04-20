Самоизоляция: насколько меньше стали ездить россияне?

Компания Apple, используя BigData со своего геосервиса, представила достаточно интересный инструмент статистики. Он позволяет отслеживать, как во время карантина меняется количество передвижений людей, в том числе на личных автомобилях.

Исходя из этих данных, на середину апреля, число поездок на личных автомобилях в России сократилось на 42%. Причем в первую неделю месяца этот показать превышал 50%.

А вот москвичам пришлось сократить свое перемещение в пространстве в 1,5 раза больше, чем россиянам. Видимо, сказался более строгий режим принудительной самоизоляции. На 16 апреля автомобильный трафик в столице снизился на 66%.

В свою очередь, жители Санкт-Петербурга в апреле уменьшили перемещения на личном автотранспорте на 49%.

Что касается других стран, то самое большое снижение автотрафика наблюдается в Италии (-76%). В Великобритании этот показатель на середину апреля составил -60%. А в Германии и США сокращение существенно меньше (-35% и -36% соответственно).

Отметим, что за нулевую точку отсчета «трафика мобильности населения» было взято 13 января 2020 года.

Больше информации по теме содержится в отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».