Самоизоляция: насколько меньше стали ездить россияне? | АВТОСТАТ

Самоизоляция: насколько меньше стали ездить россияне?

233 0

Самоизоляция: насколько меньше стали ездить россияне?

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
Все готовые отчёты

Компания Apple, используя BigData со своего геосервиса, представила достаточно интересный инструмент статистики. Он позволяет отслеживать, как во время карантина меняется количество передвижений людей, в том числе на личных автомобилях.

Исходя из этих данных, на середину апреля, число поездок на личных автомобилях в России сократилось на 42%. Причем в первую неделю месяца этот показать превышал 50%.

А вот москвичам пришлось сократить свое перемещение в пространстве в 1,5 раза больше, чем россиянам. Видимо, сказался более строгий режим принудительной самоизоляции. На 16 апреля автомобильный трафик в столице снизился на 66%.

В свою очередь, жители Санкт-Петербурга в апреле уменьшили перемещения на личном автотранспорте на 49%.

Что касается других стран, то самое большое снижение автотрафика наблюдается в Италии (-76%). В Великобритании этот показатель на середину апреля составил -60%. А в Германии и США сокращение существенно меньше (-35% и -36% соответственно).

Отметим, что за нулевую точку отсчета «трафика мобильности населения» было взято 13 января 2020 года.

Больше информации по теме содержится в отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: москва санкт-петербург россия

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно