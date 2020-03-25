5,1 тыс. кроссоверов Porsche Macan попали под отзыв в России из-за риска утечки топлива

Компания Porsche объявляет об отзывной кампании 5114 автомобилей Porsche Macan. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат транспортные средства, реализованные с апреля 2014 года по февраль 2019-го.

Отмечается, что причиной отзыва указанных кроссоверов может стать риск утечки топлива. Это может быть вызвано приложением внешнего усилия, в результате чего фланец топливного фильтра испытывает избыточное давление. А это в дальнейшем может привести к образованию трещин и появлению запаха топлива. При более неблагоприятных обстоятельствах нельзя исключать возможности утечки и даже возгорания топлива. Поэтому на тех автомобилях, которые попали под отзывную кампанию, будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра.

Дилеры Porsche в нашей стране проинформируют владельцев указанных кроссоверов Macan о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

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