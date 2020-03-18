Новый Nissan Juke запатентован в России

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового поколения Nissan Juke, представленного осенью 2019 года. Напомним, пока у кроссовера нет одобрения типа транспортного средства, а значит, Nissan не может начать продажи новинки.

Как пишет "Российская газета", компания вряд ли будет получать ОТТС на новый Juke, ведь в условиях глобального снижения продаж это лишено всякого экономического резона, учитывая, что Juke – крайне нишевая модель. Напомним, в прошлом году компания Nissan прекратила поставки в Россию компактного кроссовера Juke в связи с окончанием жизненного цикла модели предыдущего поколения.

В основе нового Nissan Juke лежит платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая уже стала базой для новых Renault Captur и Clio. Габаритная длина кроссовера составила 4210 мм, ширина 1800 мм, а высота – 1595 мм, что на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже предшественника.

Свободное пространство в районе коленей задних пассажиров увеличилось на 58 мм, а объем багажного отделения вырос с прежних 354 л до 422 литров. К примеру, багажник «старшей» модели Qashqai вмешает всего на 8 л больше. Несмотря на увеличившиеся габариты, кроссовер получился на 23 кг легче модели первого поколения.

Что касается внешности, то новый Juke получил кузов с более острыми линиями, совершенно другую радиаторную решетку, а также иное оформление верхней светотехники. При этом у кроссовера остались хорошо узнаваемые фирменные черты, как например, большие круглые головные фары. Наиболее заметное изменение в салоне – переместившийся наверх дисплей мультимедиа, который теперь заключен в отдельном корпусе.

В Европе Juke предложен с безальтернативным 117-сильным двигателем, который доступен в паре с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с с7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Стоимость модели начинается от 18990 евро.