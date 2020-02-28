Сбербанк разрабатывает мультимедийную платформу для автомобилей

Сбербанк разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей, для работы над которой привлек бывшую команду «Яндекс.Авто».

Как пишет газета «Коммерсант», мультимедийная платформа для автомобилей станет частью экосистемы Сбербанка, для развития которой он намерен заключать партнерства и инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений. В частности, по данным источников, банк уже ведет переговоры о приобретении сервиса 2ГИС. В числе других потенциальных партнеров банка источники называют стриминговый сервис Spotify, который готовится к запуску в России. По их словам, платформа Сбербанка по аналогии с «Яндекс.Авто» будет оснащена системой голосового помощника, которую банк уже внедрил в представленную недавно ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» включает навигатор, «Яндекс.Музыку», браузер и возможность оплаты топлива из автомобиля с помощью сервиса «Заправки». Всеми функциями можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса». Платформа запустилась в сентябре 2017 года, ее первым партнером стала Toyota, в мае 2019 года к ней присоединились АВТОВАЗ, Renault и Nissan, которые в ближайшие пять лет оснастят системой 2 млн автомобилей. С начала марта «Яндекс.Авто» появится также в некоторых моделях Mitsubishi.

Ключевой задачей Сбербанка в продвижении платформы станут партнерства с автопроизводителями, причем в основном из сегмента бюджетных и наиболее продаваемых автомобилей, уверен руководитель Content Review Сергей Половников. «Премиальный сегмент не будет заинтересован в подобном партнерстве, кроме того, большинство автопроизводителей уже имеют интегрированные сервисы Android Auto и Apple CarPlay», – указывает он.

Участники авторынка считают, что у Сбербанка нет возможности создать в полной мере аналогичный «Яндекс.Авто» продукт, полагая, что в лучшем случае это может быть агрегатор сервисов. Чтобы занять нишу на рынке мультимедийных систем для автомобилей, банку необходимо выпустить уникальный продукт, который заинтересует автопроизводителей, что потребует значительных инвестиций, отмечают в «АвтоСпецЦентре». Ряд источников также отмечают незаинтересованность концернов в таких продуктах как конкурентах их собственным. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев поясняет, что производителям не хочется внедрять устройство, которое будет забирать информацию об их клиентах.