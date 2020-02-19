Toyota C-HR получит «горячую» версию GR

Компания Toyota намерена выпустить молодежный кроссовер C-HR, «заряженный» отделением Gazoo Racing. По данным издания Auto Express, компактный вседорожник оснастят 250-сильной «турботройкой» объемом 1,6 литра, дебютировавшей на раллийном хэтчбеке Yaris GR. Одним из основных конкурентов модели может стать 300-сильный Volkswagen T-Roc R, пишет портал Motor.ru.

Помимо мощного двигателя кроссовер C-HR версии GR обзаведется спортивной подвеской с новыми амортизаторами, более производительными тормозами и отличится оригинальным обвесом и декором в салоне.

Ожидается, что инженеры японской фирмы привлекут к созданию «гражданских» моделей специалистов заводской раллийной команды Toyota, а чтобы обеспечить вовлеченность водителя в процесс управления, «горячий» кроссовер получит безальтернативную 6-ступенчатую «механику».

По прогнозам Auto Express, Toyota C-HR GR вряд ли выйдет на рынок раньше 2023 года. Актуальный кроссовер выпускается с 2016 года и пережил в прошлом году плановый рестайлинг, поэтому не исключено, что «заряженная» версия C-HR появится только у модели второго поколения.

Вероятно, одновременно с кроссовером Toyota C-HR GR на рынок выйдет «горячая» версия соплатформенного хэтчбека Corolla. Бестселлер Toyota наделят «драйверским» характером по тому же рецепту, что и вседорожник, а в качестве конкурентов Corolla GR в Стране восходящего солнца видят Hyundai i30 N и Ford Focus ST.

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