Chevrolet Niva появилась в дилерских центрах LADA

АВТОВАЗ, который в декабре прошлого года выкупил 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у General Motors, уже начал продажи внедорожника Chevrolet Niva в некоторых официальных дилерских центрах LADA. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Между тем, в Интернете начали появляться фотографии Chevrolet Niva в салонах LADA. При этом машины стоят пока еще с эмблемой Chevrolet, но на стойке прайс-листа значится название LADA. По неофициальным данным, шильд LADA появится на внедорожнике только в августе. Это произойдет вместе фейслифтом передней части автомобиля, который, очевидно, вызван как раз внедрением эмблемы LADA на решетку радиатора. Вместе с тем будут изменены и другие элементы экстерьера: в частности, Niva получит новые задние фонари. Таким образом, с 2020 года АВТОВАЗ будет параллельно выпускать сразу два внедорожника: и LADA Niva, и классическую LADA 4x4.

Как сообщал ранее исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, в настоящее время обсуждается дальнейшее ценовое позиционирование LADA Niva. На сегодняшний день стоимость внедорожника составляет от 670 тыс. до 844 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Напомним, в декабре 2018 года GM-АВТОВАЗ получил новое Одобрение типа транспортного средства на модель Chevrolet Niva, которое действует до декабря 2021 года с возможностью его продления.

По итогам 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 21995 автомобилей, что на 24,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

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