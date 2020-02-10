Tesla возобновляет выпуск электромобилей в Китае на фоне распространения коронавируса

Завод американской компании Tesla в Шанхае, работа которого была приостановлена из-за коронавируса, возобновляет производство 10 февраля. Местные власти окажут предприятию всю необходимую поддержку при возникновении сложностей в возобновлении производства электромобилей в особых условиях, связанных со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает агентство «ТАСС».

Между тем, компании Toyota и Honda объявили о продлении простоя своих заводов в Китае – они возобновят производство на территории КНР не ранее 17 февраля. Провинция Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса, является четвертым по величине автомобильным хабом в стране. В частности, там расположены крупнейшие предприятия компаний Dongfeng Motor, Honda и General Motors, пишет портал Autonews.ru.

Вынужденное продление «каникул» и без того усложнит ситуацию на китайском авторынке, который продолжает показывать падение третий год подряд. Аналитики LMC Automotive отмечают, что по итогам 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом продажи новых автомобилей в Китае могут сократиться на рекордные 10% или более.

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