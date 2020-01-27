Mercedes-Benz отзывает 150 автомобилей V-Класса

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 151 автомобиля Mercedes-Benz V-Класса, изготовленных с января по февраль 2019 года. Причиной отзыва является то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не может быть исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет произведена замена приборной панели. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 1767 автомобилей V-Класса.

Напомним, это уже вторая отзывная кампания автомобилей Mercedes-Benz с начала года. Так, ранее компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 пикапов Mercedes-Benz X-Class, произведенных в июле 2018 года. На некоторых автомобилях с заказанным с завода тягово-сцепным устройством с несъемной шаровой головкой заводская табличка и общее разрешение на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанное в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству, могут содержать некорректные данные (номер одобрения типа транспортного средства, наименование производителя). На всех автомобилях должны быть заменены заводская табличка и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только этого бренда) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».