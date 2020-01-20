ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в РФ в 2019 году

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было реализовано почти 40 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 13% больше аналогичного показателя 2018 года.

Самой популярной у россиян китайской моделью является кроссовер Geely Atlas – за весь прошлый год его реализация составила 7536 единиц, что в 2,8 раза выше, чем в 2018-м. Второе место в этом рейтинге занял кроссовер Haval H6, который был продан в количестве 6378 экземпляров. Замкнул тройку лидеров тоже представитель Haval – новый кроссовер F7 (3219 шт.).

Далее в «китайском» сегменте следуют сразу три модели Chery – кроссоверы Tiggo 3 (2262 шт.; -27%), Tiggo 4 (1968 шт.) и Tiggo 7 (1563 шт.). На седьмой позиции располагается DFM AX7 (1548 шт.; +13%), на восьмой – Haval H2 (1345 шт.; рост в 3,6 раза). Седан Lifan Solano (1335 шт.; -49%) занял девятую строчку, а последним в ТОП-10 самых популярных «китайцев» в РФ по итогам 2019 года оказался Changan CS35PLUS (1323 шт.).

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