Suzuki в 2019 году увеличила продажи в России на 28%

Российские дилеры Suzuki в 2019 году реализовали 7731 автомобиль – на 28% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в прошлом году остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 5590 экземпляров (+33%). Напомним, в феврале 2019 года компания Suzuki привезла в Россию обновленный кроссовер Vitara.

Реализация компактного кроссовера Suzuki SX4 увеличилась на 17% до 1584 автомобилей. Стоит отметить, что в июне прошлого года Suzuki презентовала специальную версию SX4 Tabi в количестве 50 экземпляров.

Внедорожник Suzuki Jimny по итогам 2019 года выбрали 557 покупателей (+20%), при этом в августе на российском рынке появилась модель нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Suzuki расширила сеть официальных дилерских центров до 54 по сравнению с 50 в предыдущем году. Так, два новых автосалона «Сузуки Аларм Моторс» появились в Санкт-Петербурге в июне и декабре 2019 года. В августе свои двери распахнул дилерский центр «Сузуки Герман Авто» в Казани. В ноябре заработал новый ДЦ «Сузуки Арконт» в Волгограде. А в первой декаде 2020 года в Твери и Сургуте откроют свои двери новые дилерские центры бренда Suzuki.

В каких городах есть дилерские центры Suzuki, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».