Mercedes-Benz и Geely займутся совместным выпуском электрокаров

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz AG и китайский Zhejiang Geely Holding Group объявили о создании нового совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Производственные мощности будут располагаться в Китае. Старт серийного выпуска намечен на 2022 год. Новое СП приложит усилия по трансформации бренда Smart, принадлежавшего Daimler AG. До 2022 года автомобили Smart будут по-прежнему выпускаться на европейских заводах немецкого концерна.

Как пишет "Российская газета", новое СП займется разработкой электромобилей и гибридов премиум-класса, причем немецкая сторона будет отвечать преимущественно за дизайн, в то время как на специалистах Geely будет лежать ответственность за техническую сторону вопроса.

Штаб-квартира компании - тоже в Поднебесной, в Ханчжоу. Генеральным директором назначен Тонг Сянбэй, проработавший в Ford 17 лет и назначенный в 2015 году руководителем строительства завода для производства автомобилей Lynk & Co.

Общий капитал нового совместного предприятия составит 5,5 млрд юаней (более 775 млн долларов). Обе стороны внесут 2,7 миллиарда, но Mercedes "откупится" брендом Smart, который ежегодно наносил убытки в размере примерно 782 млн долларов.

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