Около 650 тысяч автомобилей было отозвано в России в 2019 году

Росстандарт в 2019 году согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649594 единицы. Помимо автомобилей, среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo. Общее количество отозванных мотоциклов и снегоходов составило 1080 единиц, сообщает пресс-служба ведомства. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3,5 млн единиц транспортных средств.

Как отмечается, в числе транспортных средств с дефектами оказываются представители всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора. Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности – появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют определенное количество лет, ошибочны. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.

«Выстраиваемая система отзыва автомобилей, направленная на устранение выявленных нарушений, является важным элементом достижения задачи по повышению безопасности техники. К настоящему времени Росстандарту удалось создать эффективную систему взаимодействия с автопроизводителями. Теперь нам предстоит повысить эффективность механизмов, в том числе точечных, по доведению информации об отзывах до автовладельцев», – заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.