ВТБ начал выдачу автокредитов без первоначального взноса

ВТБ меняет условия автокредитования и предлагает своим клиентам приобрести транспортное средство без первоначального взноса. Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа, сообщает пресс-служба ВТБ.

Обновленные условия распространяются как на новые, так и на подержанные автомобили. Ставка в рамках программ зависит от выбора дополнительных услуг. Получение кредита возможно с минимальной ставкой от 12% годовых при обязательном страховании автомобиля. Максимальная сумма – до 3 млн рублей для новых автомобилей и до 2 млн рублей – для автомобилей с пробегом. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два рабочих дня. Оценка по заявкам клиентов в рамках новой программы будет проводиться на основе сформированных в ВТБ риск-процедур, учитывающих высокую долговую нагрузку заемщиков.

Кроме того, с января 2020 года ВТБ приступает к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль». Условия субсидирования распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство. Оформить кредит в ВТБ можно по ставке от 3,5% годовых и одновременно с этим получить дополнительную скидку в размере 10% (25% – для Дальневосточного федерального округа) от стоимости приобретаемого автомобиля.

В 2019 году в рамках программ «Первый...» и «Семейный автомобиль» ВТБ помог клиентам приобрести более 17 тыс. машин на 8 млрд рублей. По статистике банка около 60% автокредитов с господдержкой, выданных заемщикам ВТБ в 2019 году, были оформлены по программе «Семейный автомобиль», при этом средняя стоимость транспортного средства составила порядка 800 тыс. рублей. Лидерами продаж в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на них приходится около 85% всех продаж.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.

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