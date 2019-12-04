«Заряженные» Audi SQ7 и SQ8 доберутся до России в 2020 году

В базе Росстандарта появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства на Audi Q7 и Q8, в который внесли информацию о «спортивных» версиях обоих кроссоверов с литерой S в названии. Модели SQ7 и SQ8 сертифицировали в России с упрощенной и менее мощной силовой установкой, пишет портал Motor.ru.

Как следует из ОТТС, SQ7 и SQ8 будут доступны в России с 4,0-литровым битурбированным дизелем V8 мощностью 421 л.с. Для сравнения, в Европе оба автомобиля можно купить с этим же двигателем и электрическим нагнетателем, а отдача силовой установки составляет 435 л.с. В обоих случаях крутящий момент один и тот же – 900 Нм. «Российским» кроссоверам также положен полный привод и 8-диапазонная автоматическая коробка передач.

Цены и комплектации обеих моделей будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится уже в первом квартале 2020 года. Пока же известно, что SQ7 в Германии можно купить за 95 тыс. евро, а SQ8 – за 103 тысячи, что в пересчете по актуальному курсу составляет 6,6 и 7 млн рублей соответственно.

Напомним, накануне российские дилеры Audi Россия начали прием заказов на новые модификации седана бизнес-класса Audi A6 с передним приводом. Для заказа доступны две новые версии – 40 TFSI и 40 TDI – стоимостью от 3 млн 055 тыс. рублей и 3 млн 100 тыс. рублей соответственно. Автомобили появятся в продаже в январе 2020 года. Таким образом, бизнес-седан теперь доступен для заказа на российском рынке в четырех модификациях: Audi A6 55 TFSI quattro (340 л.с.), Audi A6 45 TFSI quattro (245 л.с.), Audi A640 TFSI (190 л.с.) и Audi A6 40 TDI (190 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 14489 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Полный список официальных дилеров Audi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».