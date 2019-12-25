Aurus выпустит «бюджетный лимузин»

Линейка Aurus Senat включает две модели – представительский седан S600 длиной 5,63 м и «президентский» лимузин L700 на его базе с увеличенной на 1 м длиной (6,63 м). Однако между ними появится и промежуточное звено – лимузин с меньшим удлинением.

Как рассказал порталу Drom.ru источник во ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель автомобилей Aurus), в гамме «Сената» появится лимузин со вставкой 500 мм – с общей длиной 6130 мм. Такая машина будет гораздо дешевле L700 и чуть дороже, чем S600, то есть планируется своего рода «бюджетный лимузин».

По шасси и агрегатам средний лимузин полностью унифицируют с базовым седаном. У «президентского» лимузина L700, напомним, используются отличные от седана усиленные подвески, собственный задний редуктор и измененная система охлаждения. Новую версию будут выпускать как в обычной небронированной модификации, так и в защищенном исполнении. Семейство Aurus Senat оснащается гибридным системой на базе 600-сильного двигателя V8 и электромотора, 9-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Цена седана Senat S600 начинается от 18 млн рублей.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует на площадке «Форд Соллерс Елабуга» в первом квартале 2021 года. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Напомним, в настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Как сообщал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, общее число заказов на автомобили Aurus уже превысило 600. В 2020 году планируется произвести около 200 машин. Кроме того, с 2022 года планируется начать серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили других марок, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».