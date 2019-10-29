Lifan возобновил поставки кроссоверов X70 в Россию

Компания Lifan возобновила поставки автомобилей на российский рынок. Уже на этой неделе в нашу страну прибудет первая партия кроссоверов Lifan X70. Как сообщает пресс-служба Lifan, эта партия автомобилей является лишь частью заказа на экспорт в Россию.

Как сообщалось ранее, в Россию будут поставляться такие же кроссоверы, что выпускались раньше в Черкесске – с таким же двигателем (2 л, мощность 136 л.с.), передним приводом и двумя трансмиссиями на выбор – 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. По данным портала «Китайские автомобили», на первое время запланировано пять комплектаций. Минимальная (Standart MT) будет стоить 989 тыс. рублей. Что касается других версий, то дилеры будут предлагать покупателям версию Comfort MT за 1 млн 039 тыс. 900 рублей, Luxury MT – за 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Аналогичные комплектации с вариатором оценены в 1 млн 109 тыс. 900 рублей и 1 млн 159 тыс. 900 рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Lifan снизили реализацию в 3,6 раза до 3823 автомобилей. Возвращение кроссовера Х70, одной из самых популярных моделей Lifan в нашей стране, может помочь компании удержаться от дальнейшего падения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го или в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».