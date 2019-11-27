Легкие коммерческие фургоны-иномарки: какими из них выгоднее владеть?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ноябре 2019 года провели исследование стоимости владения легких коммерческих автомобилей. Данное исследование охватывало столичные регионы – Москву и Санкт-Петербург (включая Московскую и Ленинградскую области соответственно).

В качестве объектов исследования были выбраны цельнометаллические фургоны иностранных брендов (с дизельным двигателем, механической коробкой передач и передним приводом) в двух вариантах исполнения – со «средней» колесной базой и «средней» крышей (L2H2) и «длинной» колесной базой и «высокой» крышей (L3H3). Всего в исследовании приняло участие 7 моделей в 12 различных модификациях: Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter.

В процессе изучения стоимости владения были рассчитаны затраты на содержание автомобилей в течение 3 лет при условии пробега за это время 120 тыс. км. Ключевыми параметрами для расчета послужили рекомендованные розничные цены автомобилей, остаточная стоимость, расходы на страхование (КАСКО + ОСАГО), расходы на топливо, расходы на проведение регламентированного технического обслуживания у официальных дилеров, а также транспортный налог и амортизация.

Согласно результатам исследования, по совокупной стоимости владения наилучший результат показал Ford Transit. Обе модификации данной модели оказались менее затратными по средней стоимости владения за 3 года, которая находится в диапазоне 1,58 – 1,62 млн рублей. Это наименьший показатель в сравнении с конкурентами.

Далее в рейтинге по совокупной стоимости владения располагаются французские фургоны, тоже представленные двумя версиями (L2H2 и L3H3). Так, результат Citroen Jumper оказался равен 1,84 – 1,97 млн рублей, при этом совсем чуть-чуть ему уступил соплатформенный Peugeot Boxer (1,86 – 1,99 млн руб.). У Renault Master стоимость владения за 3 года составила в среднем 1,91 – 1,96 млн рублей.

А вот те, кто планирует купить легкий коммерческий автомобиль немецкой или итальянской марок, должны быть готовы к тому, что содержание таких фургонов в течение 3 лет обойдется в сумму, превышающую 2 млн рублей: Mercedes-Benz Sprinter (2,11 – 2,28 млн руб.), Volkswagen Crafter (2,15 млн руб.), Fiat Ducato (2,3 млн руб.).

Лидерство фургона Ford Transit в данном рейтинге обусловлено целым рядом факторов. Прежде всего, нужно отметить его рекомендованную цену (L2H2 – 1,9 млн руб. и L3H3 – 1,98 млн. руб.), которая ниже по сравнению с конкурентами (у них она заметно превышает 2 млн руб.).

Кроме этого, по подсчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», данная модель обладает более высокой остаточной стоимостью (59%) по истечении 3-х лет эксплуатации и 120 тыс. км пробега, чем другие участники рейтинга (не более 58%). Таким образом, владельцы Ford Transit имеют больше шансов выгодно продать его после интенсивной эксплуатации, свойственной для грузовых фургонов.

Также стоимость обслуживания Transit у официальных дилеров Ford является одной из самых низких в сравнении с конкурентами (111 тыс. руб. за 3 года). Ниже она лишь у Mercedes-Benz Sprinter (100 тыс. руб. за 3 года), что объясняется разницей сервисного интервала (20 тыс. и 30 тыс. км соответственно).

Отдельно стоит отметить и меньшие расходы на страхование (за счет КАСКО) у Ford Transit, нежели у конкурентов, а также более низкий транспортный налог. Еще одной сильной стороной фургонов семейства Transit является топливная экономичность, что сокращает затраты владельцев на топливо (в этом плане чуть выгоднее оказывается лишь Fiat Ducato).

Если же рассматривать расходы на содержание легких коммерческих фургонов за 1 месяц, то меньше всего они оказываются именно у Ford Transit (от 43,8 до 45,1 тыс. руб.). Дороже в этом плане обходятся Citroen Jumper (от 51,1 до 54,7 тыс. руб.), Peugeot Boxer (от 51,8 до 55,4 тыс. руб.) и Renault Master (от 53 до 54,4 тыс. руб.).

Ежемесячные расходы, которые понесут владельцы фургонов Mercedes-Benz Sprinter, составят заметно больше – от 58,5 до 63,3 тыс. рублей в месяц. У Volkswagen Crafter среднемесячная стоимость владения практически достигает 60 тыс. рублей, а у Fiat Ducato данный показатель еще выше – почти 64 тыс. рублей.