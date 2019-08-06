Седан Geely Emgrand GT покинул российский рынок

Компания Geely распродала практически все автомобили Geely Emgrand GT, у дилеров остались считанные экземпляры этой машины. Emgrand GT уже не производится, поэтому информация о модели пропала с официального сайта компании, сообщили порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе Geely.

Напомним, о том, что Geely откажется от своего флагманского седана, стало известно еще в сентябре 2018 года. Ему на смену компания планирует привезти гибридный седан GE, который был представлен на Московском автосалоне в 2018 году. Впрочем, сейчас в Geely не подтверждают, что продажи машины начнутся хотя бы в 2020-м.

Более того, от идеи с гибридами, по информации источника «Китайских автомобилей», пока решено отказаться. Якобы на тестах в зимних условиях электроника автомобиля давала сбои. Показательно, что недавно собранные в Беларуси Geely GE получили традиционную силовую установку – турбодвигатель 1.8 мощностью 184 л.с. Выпускать модель на «БелДжи» планируется небольшими партиями под заказ юридических лиц.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7. В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей. В дальнейшем компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, появится на российском рынке под названием Coolray. Эта модель уже получила одобрение типа транспортного средства, а старт продаж в России запланирован на первое полугодие 2020 года. Информация о дате официального запуска, а также о российских ценах на новый Geely Coolray будет опубликована в ближайшее время.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 8150 автомобилей, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».