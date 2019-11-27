С Нового года для водителей введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вступят в силу новые штрафы для водителей. Взыскания касаются владельцев коммерческого транспорта и автолюбителей, только что купивших машину.

Как сообщает портал Life.ru, с 1 января 2020 года ГИБДД официально наделят полномочиями штрафовать водителей "ГАЗелей", которые оставляют автомобили на ночь прямо во дворах, ведь такие машины, как правило, занимают сразу два парковочных места. Штраф за парковку коммерческого транспорта во дворе – от 1 до 5 тыс. рублей. Ограничение будет распространяться как на обычных водителей (физлиц), так и на организации. При этом для юрлиц введут повышенный штраф.

То же самое касается и каршеринговых машин. Теперь за занятые во дворе места собственники автомобиля будут получать такие же штрафы, как и обычные юридические лица. Такой шаг может поспособствовать появлению дополнительных свободных мест для парковки жильцов. Штраф за парковку каршеринга во дворе также составит от 1 до 5 тыс. рублей. Не исключено, что получать эти штрафы будут не только сервисы каршерингов, но и водители, которые завершили аренду во дворе дома.

Еще один запрет – на езду по дорогам общего пользования без номеров. Штраф за езду без номеров составит от 5 тыс. рублей до лишения прав. Срок ГИБДД и суд будут определять в зависимости от нарушения, которое совершено на автомобиле без регистрационных знаков.

Кстати, регистрировать машину с 1 января 2020 года тоже нужно будет по-новому. Получать регистрационные номера можно будет не только в ГИБДД, но и через аккредитованные компании. При этом выдавать номера будут исходя из региона, в котором зарегистрирован собственник автомобиля.

Напомним, несколько нововведений в ПДД уже вступили с наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря. Так, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины. В период с декабря по январь все легковые машины в обязательном порядке должны быть «обуты» в «липучки» или шипованные шины. Кроме того, для автомобилей категории M и N по классификации Таможенного союза будет действовать новый экокласс – Евро-6. Это относится к легковым машинам, автобусам, троллейбусам и любым грузовикам.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

Кроме того, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили средний возраст легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года). Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у иномарок данный показатель ниже – 11,2 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.