Mercedes-Benz V-Класса получит мультимедийную систему MBUX

Обновленный Mercedes-Benz V-Класс получит интуитивную и самообучаемую мультимедийную систему MBUX Mercedes-Benz. С весны 2020 года минивэн со трехлучевой звездой можно заказать с MBUX, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Основой MBUX является интуитивная концепция управления и, в первую очередь, система голосового управления. Она обладает высоким уровнем распознавания речи и понимает практически любые предложения, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля. В то же время она является обучаемой, подстраивается под пользователя и его голос и даже понимает сленг. Система голосового управления активируется кнопкой на рулевом колесе или голосовой командой «Эй, Мерседес». Сенсорный центральный дисплей высокого разрешения с диагональю 7 или 10,25 дюймов и сенсорная панель на центральной консоли довершают концепцию управления MBUX в V-Классе. MBUX можно индивидуализировать благодаря так называемым функциям прогнозирования. Функции прогнозирования позволяют системе распознать, какое следующее действие водитель хотел бы совершить. Например, если по дороге домой водитель часто звонит на домашний номер, то на дисплее будет предложен этот номер телефона. Кроме того, все настройки автомобиля и информационно-развлекательной системы могут быть сохранены в восьми различных профилях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный Mercedes-Benz V-Класс получил новое пакетное предложение AMG Line. Стоимость Mercedes-Benz V-Класс AMG Line 4Matic составляет 4 млн 900 тыс. рублей. Такой минивэн отличают декоративные элементы AMG Line снаружи и в интерьере. В автомобиле предусмотрены сдвижные двери с электроприводом с обеих сторон и комфортные сиденья. Кроме того, набор электронных ассистентов водителя дополняют система экстренного торможения Active Brake Assist, функции контроля «слепых зон», удержания в полосе движения, а также ассистент дальнего света и система Distronic Plus. Mercedes-Benz V-Класс AMG Line 4Matic также получил подвеску Agility Control с избирательной демпфирующей системой, систему контроля давления в шинах и увеличенный топливный бак. Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель мощностью 163 л.с.

Полный список официальных дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».