Datsun отзывает в России около 1,7 тысячи автомобилей

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 26 ноября объявила об отзыве 1677 автомобилей Datsun on-DO/mi-DO, изготовленных с 12 августа по 4 сентября 2019 года. Причиной отзыва является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена обратного клапана усилителя тормозов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в прошлый раз официальные дилеры Datsun в России проводили отзывную кампанию в феврале нынешнего года. Тогда под отзыв попали 64 автомобиля Datsun, выпущенные в сентябре 2018 года. Причиной отзыва стали ступицы заднего колеса, которые на указанных автомобилях могли быть установлены с несоответствующим химическим составом металла, что могло снизить их прочность. В период эксплуатации это может привести к появлению трещины и шума, что в некоторых случаях чревато отделением заднего колеса от автомобиля. На автомобилях, подлежащих отзыву, должна бытьпроизведена проверка и, при необходимости, замена ступиц задних колес.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 18265 автомобилей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

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