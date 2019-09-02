Bugatti не планирует отказываться от ДВС в ближайшие 10 лет

Компания Bugatti не намерена переходить на полностью электрические силовые установки до конца следующего десятилетия. Об этом изданию Autocar рассказал руководитель бренда Стефан Винкельманн, подчеркнув, что верит в потенциал традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Генеральный директор Bugatti заявил, что Bugatti останется верна бензиновым двигателям до момента, пока они не будут законодательно запрещены. По его мнению, ДВС – до сих пор «наиболее передовой способ питания автомобиля». В то же время Винкельманн не сомневается, что когда Bugatti на электротяге поступит в продажу, «это будет лучший электромобиль на рынке».

Несмотря на приверженность ДВС, компания Bugatti осознает экологические риски и намерена сократить выбросы углекислого газа, пишет портал Motor.ru. По оценкам производителя гиперкаров, во всем мире используются около 700 Veyron и Chiron, каждый из которых ежегодно проезжает менее 1600 км. Чтобы скомпенсировать влияние на окружающую среду от своих машин, Bugatti будет сажать ежегодно 4000 деревьев, а завод марки перейдет на использование альтернативные источники энергии.

Комментируя слухи о разработке второй модели Bugatti, Винкельманн объяснил, что последнее слово остается за наблюдательным советом Volkswagen, и зеленый свет проекту еще не дан. Глава Bugatti не подтвердил слухи о выпуске «практичного электрокара» под французским брендом, намекнув, что Volkswagen Group рассматривает различные варианты и окончательное решение пока не принято.