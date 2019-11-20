GM выпустил последний переднемоторный Chevrolet Corvette

Американский автоконцерн General Motors завершил производство модели Chevrolet Corvette седьмого поколения, которая стала последней с передним расположением двигателя. Интересно, что выпуск этого спортакара продлился дольше ожидаемого из-за прошедшей полуторамесячной забастовки, в которой участвовали 46 тыс. сотрудников GM. Это повлекло за собой не только задержку в переоборудовании сборочной площадки, но и перенос сроков запуска производства новой среднемоторной модели Corvette C8, которое первоначально было запланировано на конец года. Новый срок начала выпуска «Корвета» восьмого поколения – февраль 2020 года, пишет издание «Авторевю».

Последним стало черное купе Chevrolet Corvette Z06 в особом исполнении Adrenaline Red. Под капотом у него компрессорный двигатель V8 6.2 (659 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатой «механикой». Комплектация включает углерод-керамические тормоза Brembo, красный кожаный салон, медиасистему с функцией записи бортовой телеметрии и навигатором. Последний экземпляр поколения C7 был продан на аукционе Barrett-Jackson за 2,7 млн долларов, а все полученные средства пойдут на благотворительность.

Напомним, история модели началась 30 июня 1953-го, когда с конвейера завода General Motors в штате Мичиган сошел первый родстер Chevrolet Corvette. Несмотря на использование продвинутых инженерных решений того времени, легкие машины с кузовами из стекловолокна поначалу не пользовались большим спросом. Первые «Корветы» славились проблемами, связанными с попаданием воды в салон, и дверями, которые самостоятельно открывались во время движения. Это сильно подмочило репутацию новой модели, однако с открытием в 1954 году нового завода в штате Миссури проблемы с качеством были решены. А настоящее признание пришло еще через год, когда рядную «шестерку» под капотом заменили мотором V8.

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