АВТОСТАТ | Шестиколесный беспилотник от Яндекс

Шестиколесный беспилотник от Яндекс

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ЯндексДоставщик

Компания «Яндекс» создала шестиколесный беспилотный аппарат для доставки грузов. Этот беспилотник высотой около 50 см и способен перевозить документы. Аппарат, как и беспилотные автомобили Яндекса, оснащен лидаром, камерами, сенсорами и программным обеспечением с подробными картами местности.

Называют его Яндекс.Ровер и пока за ним присматривает оператор. Первые «роверы» уже могу перевозить документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, доставляющего эти бумаги в другие офисы компании. Планируется, что в дальнейшем этот беспилотник будет работать на складах или в службе доставки из интернет-магазинов.

На фоне ЯндексДоставщика

Грузоподъемность аппарата Yandex.Rover delivery robot не раскрывается. Примечательно, что пока едет, Яндекс.Ровер светится белым светом. Как добрался до места – подсветка переключается на зелёный. Ориентируется на местности - небольшие неровности и невысокие бордюры может преодолеть, объезжает пешеходов, животных и другие препятствия.
Ориентируется в темноте.

Возможна ли продажа беспилотников другим компаниям? Яндекс считает, что псле завершения испытаний возможна.

Какие новинки из реальных автомбилей можно увидеть на российском рынке до конца 2019 года? Смотрите в "Календаре новинок".

Младший брат беспилотника ЯндексАвто

, источник: АВТОСТАТ

Теги: обзор рынка автомобилей беспилотники

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