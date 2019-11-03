Шестиколесный беспилотник от Яндекс

Компания «Яндекс» создала шестиколесный беспилотный аппарат для доставки грузов. Этот беспилотник высотой около 50 см и способен перевозить документы. Аппарат, как и беспилотные автомобили Яндекса, оснащен лидаром, камерами, сенсорами и программным обеспечением с подробными картами местности.

Называют его Яндекс.Ровер и пока за ним присматривает оператор. Первые «роверы» уже могу перевозить документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, доставляющего эти бумаги в другие офисы компании. Планируется, что в дальнейшем этот беспилотник будет работать на складах или в службе доставки из интернет-магазинов.