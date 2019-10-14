«Даймлер КАМАЗ Рус» остановил выпуск грузовиков Mitsubishi Fuso

Российские дилеры Mitsubishi Fuso продают грузовики, собранные в 2018-го и первой половине 2019 года. Сборка грузовиков Fuso совместным предприятием «Даймлер КАМАЗ Рус» была приостановлена в мае текущего года, сообщила газете «Ведомости» руководитель бизнес-подразделения Fuso в России Оксана Карахова. Работники, занятые в производстве машин марки, не сокращались – их перевели в другие подразделения «ДК Рус», в том числе на линию Mercedes-Benz.

По словам О.Караховой, выпуск грузовиков Mitsubishi Fuso планируется возобновить весной 2020 года после распродажи складских запасов. «Данное стратегическое решение [о приостановке выпуска] было принято руководством «Даймлер КАМАЗ Рус» в связи с оптимизацией дальнейших бизнес-процессов, направленных на стратегическое развитие бренда в России», – отметила она.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», подразделение «Даймлер КАМАЗ Рус», ответственное за производство и реализацию среднетоннажных грузовых автомобилей Fuso, с октября 2019 года переходит на прямые клиентские продажи. Помимо головного офиса продаж, расположенного в Москве, филиалы будут представлены в ключевых регионах России, чтобы обрабатывать запросы клиентов максимально оперативно на условиях единой ценовой политики. Существующая широкая сеть сервисных станций (40 СТО в России и Белоруссии) по обслуживанию грузовой техники Fuso, а также открытие новых региональных складов запасных частей обеспечивают бесперебойную работу грузового парка и сокращают время простоя транспортных средств клиентов.

Напомним, в июле прошлого года на российском рынке стало доступно новое поколение Mitsubishi Fuso Canter TF, производство которого налажено на предприятии «Даймлер КАМАЗ Рус» в Набережных Челнах.

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