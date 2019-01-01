Среднегодовой пробег легковых автомобилей в РФ составил 15 тысяч км

В ходе подготовки статистического отчета «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, что в среднем по стране этот показатель в 2019 году составил 14 961 км.

В зависимости от сегмента среднегодовой пробег автомобиля может отличаться. Так, у машин премиальных марок он оказывается выше и равен 15 512 км, в то время как у автомобилей массового сегмента – чуть ниже (14 860 км).

Отметим, что оценка пробегов выполнена специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основании анализа данных десятков миллионов объявлений о продаже автомобилей с пробегом не старше двадцатилетнего возраста, которые мониторятся с 2013 года. При этом собранные данные прошли обработку по специальному алгоритму с целью исключения некорректных значений в выборке.

Узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом всего лишь за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценка авто».