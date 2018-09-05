Обновленный Mercedes-Benz Actros будет выпускаться в России

Грузовое подразделение Mercedes-Benz выводит на российский рынок обновленный Mercedes-Benz Actros с инновационными опциями. Старт производства серии тяжелых грузовиков и седельных тягачей полной массой от 18 до 33 тонн запланирован на конец 2019 – начало 2020 года, сообщает пресс-служба «Даймлер КАМАЗ Рус».

«Сегодня работа водителя грузовика не ограничивается только управлением авто на дороге. Он должен поддерживать связь с клиентом и диспетчером, планировать маршрут и гибко реагировать на изменения. В обновленном Actros все системы собраны в четко организованном интерфейсе», – отмечает руководитель отдела мехатронных разработок Mercedes-Benz Trucks Райнер Мюллер-Финкельдей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за девять месяцев 2019 года реализация грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России составила 2683 единицы (-18%). В результате Mercedes-Benz вошел в пятерку лидеров российского рынка грузовиков. Безусловным бестселлером Mercedes-Benz в этом сегменте остается модель Actros, чей результат продаж составил 2143 машины (-26,4%).

Напомним, в мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация специнвестконтракта стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. «Даймлер КАМАЗ Рус» обеспечит производство новых грузовиков Mersedes Benz на площадке в Набережных Челнах. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.

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