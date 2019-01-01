РОАД обратилась к Путину с письмом об утильсборе

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), представляющая 3000 дилеров, направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не увеличивать утильсбор.

Подобную просьбу не допустить увеличения утильсбора направила в правительство РФ и Ассоциация Европейского Бизнеса.

Наомним, увеличение утилизационного сбора намечено на 1 января 2020 года.Что может привести к увеличению цен на импортируемые автомобили.

Риски, обозначенные РОАД: автомобили станут недоступными для многих слоев населения, вывод с российского рынка инновационных транспортных средств, сокращение модельного ряда производителей для российского рынка.

Предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля, по расчетам Минпромторга, останется в пределах 1,5-2%.

Вместе с тем, эксперты считают, это приведёт к росту цен примерно на 2–4%. Что негативно скажется на автомобильной отрасли, в которой работает более 300 тысяч чловек.

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