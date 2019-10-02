Компания Suzuki открыла новый дилерский центр в Волгограде. Это уже третий дилерский центр Suzuki, открывшийся в России в 2019 году. Автомобили японской марки в Волгограде будет реализовывать группа «Арконт», для которой дилерский центр Suzuki стал 18-м по счету.

В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд марки Suzuki, включая новое поколение внедорожника Jimny, продажи которого стартовали 1 августа. Общая площадь дилерского центра составляет 828 кв.м, из них 358,5 кв.м – площадь шоу-рума, в котором одновременно могут быть представлены 5 автомобилей, сообщает пресс-служба Suzuki.

Новый партнер готов предоставить клиентам полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Suzuki. Сервисная зона дилерского центра, площадь которой составляет 105 кв.м., оснащена современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам Suzuki, и способна обслуживать 10 автомобилей ежедневно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Suzuki реализовали 813 автомобилей – на 31% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 4734 машины, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».