Какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основании данных опросов российских автовладельцев выяснили, какие легковые автомобили в нашей стране наиболее популярны среди молодых людей, т.е. тех, кому еще не исполнилось 35 лет.

Возглавляет модельный рейтинг продукция отечественного автопрома. Так, 4,2% всех молодых россиян, принявших участие в опросе, являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara. На втором месте по распространенности – Ford Focus с результатом 3,4%. Замыкает тройку лидеров еще одна российская модель – LADA Priora (2,7%).

В первую пятерку также попали автомобили корейских брендов – KIA Rio (2,7%) и Hyundai Solaris (2,6%). А далее места распределились следующим образом: Toyota Corolla (2,4%), LADA 110 (2,3%), LADA Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и LADA Kalina (2,1%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 52 тыс. анкет автовладельцев в возрасте до 35 лет. Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

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