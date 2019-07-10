Dongfeng AX4 появится на российском рынке с января 2020 года

Компактный переднеприводный кроссовер Dongfeng AX4, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на который было получено еще в марте 2019 года, доберется до дилеров в декабре, а в продажу поступит в январе будущего года. Как пишет портал «Колеса.ру», стоимость модели составит до 1 млн рублей за версию с 1,6-литровым мотором в 117 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Наряду с базовой модификацией в России будет доступна и версия с 1,4-литровым турбомотором DFMA14Т, который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» Getrag с двумя сцеплениями. В этом исполнении цена Dongfeng AX4 уже должна превысить отметку в 1 млн рублей.

Стоит отметить, что в сертификационных документах на российскую версию АХ4 даже для модификации с 1,6-литровым мотором указан бензин АИ-95. Если менеджеры российского офиса не разрешат заливать АИ-92, это может стать одним из препятствий для новинки уже на старте продаж.

Среди особенностей интерьера модели – атмосферная подсветка с восемью оттенками, которые можно менять по настроению владельца и цифровая система с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys, оптимизирующая звуковую сцену для каждого из пассажиров. В комплектацию Dongfeng AX4 входят камера заднего вида с активными вспомогательными линиями, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, 6 подушек безопасности, а также система автоматического торможения перед пешеходом или автомобилем на малой скорости.

Что касается планов Dongfeng на 2020 год, на российском рынке следует ожидать обновленную версию кроссовера AX7. Напомним, в августе в России стартовали продажи нового семиместного кроссовера DFM 580, который предлагается в комплектации Comfort MT по цене 1 млн 190 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры DFM реализовали 1064 автомобиля – на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров DFM (и не только DFM) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».