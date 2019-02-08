Jeep отзывает 65 кроссоверов Cherokee в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 65 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года. Причиной отзыва является возможное залипание фрикционной муфты, которое может привести к переходу коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах. Резкая потеря тяги во время движения может стать неожиданной для водителя автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведено обновление программного обеспечения блока управления трансмиссией. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 1725 минивэнов Chrysler Pacifica, а также кроссоверов Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler, реализованных с июля 2017-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова. На всех автомобилях необходимо обновить программное обеспечение блока ЕАМ.