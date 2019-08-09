Chery может возобновить производство Tiggo 5 в России

Кроссоверы Chery Tiggo 5 китайского производства, на которые ранее компания получила новое ОТТС, появятся в России до конца года. Но в будущем флагманский кроссовер могут вернуть на российский конвейер. Об этом порталу «Китайские автомобили» рассказала пресс-секретарь Chery Евгения Никитена-Кацарская. Напомним, до 2018 года Chery Tiggo 5 выпускался на заводе «Дервейс» в Черкесске. Сейчас две модели Tiggo – 4 и 7 – производятся на калининградском «Автоторе».

В настоящее время российская модельная линейка Chery состоит из флагманского кроссовера Tiggo 7, полноразмерного Tiggo 5, среднеразмерного Tiggo 3, компактного Tiggo 2 и нового Tiggo 4, продажи которого стартовали в августе этого года. Кстати, недавно Chery представила рестайлинговый Tiggo 3, который появится и на российском рынке не ранее второй половины следующего года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Chery реализовали 3199 автомобилей, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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