«Даймлер КАМАЗ Рус» в 2018 году снизил прибыль на 29%

ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" (совместное предприятие КАМАЗа и Daimler) в 2018 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 962,5 млн рублей, что на 29% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка предприятия выросла на 11,5%, до 38,6 млрд рублей, себестоимость - на 13,9%, до 36,9 млрд рублей. В результате валовая прибыль сократилась на 23,5%, до 1,7 млрд рублей. После вычета коммерческих и управленческих расходов убыток от продаж составил 867,2 млн рублей против 86,4 млн рублей прибыли годом ранее, пишет агентство "Финмаркет".

За счет увеличения поступлений по статье "прочие доходы" в 1,6 раза, до 3,6 млрд рублей, компания получила прибыль до налогообложения в размере 1,2 млрд рублей, что на 32,7% меньше по сравнению с 2017 годом.

Компания в 2018 году получила кредиты и займы на сумму 5,3 млрд рублей (против 1,1 млрд рублей годом ранее). Общая сумма заемных средств выросла за год в шесть раз, до 6,3 млрд рублей.

Напомним, КАМАЗ и Daimler создали совместное предприятие в Набережных Челнах в ноябре 2009 года. Первоначальные инвестиции каждой из сторон в СП составили 5,9 млн евро. Производство было запущено в сентябре 2010 года. Компания производит грузовые автомобили Mercedes-Benz и Fuso. Мощность предприятия составляет 4,5 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» выпустило 6448 грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Fuso – на 9,4% больше, чем годом ранее. При этом в июне прошлого года на заводе началось производство нового поколения Canter TF, который сменил в модельном ряду Canter TD. Кроме того, в сентябре на российском рынке стартовали продажи нового поколения крупнотоннажных грузовиков Mercedes-Benz Actros, производство которых налажено на предприятии в Набережных Челнах.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».