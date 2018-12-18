Грузовик «Урал Next» получил новую версию

Автомобильный завод «Урал» в конце июля начал производство нового грузовика с индексом «Урал-43206-5111-71».

Как пишет портал Wroom.ru, семейство «Урал Next» дебютировало в 2015 году во внедорожном исполнении с колесной формулой 6×6, позднее в гамме появились «дорожные» версии с колесной формулой 6×4. А теперь в Миассе начали выпускать двухосный полноприводный грузовик.

Пока в новом исполнении с колесной формулой 4×4 выпускается бортовой грузовик «Урал-43206-5111-71» полной массой 12,1 тонн. Паспортная грузоподъемность машины – 4,2 тонны. В остальном двухосная версия не отличается от других «Некстов»: трехместная капотная кабина, рядный шестицилиндровый турбодизель ЯМЗ-536 объемом 6,7 литра и мощностью 238 л.с., механическая коробка передач.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первой полугодии 2019 года объем рынка грузовых автомобилей «Урал» увеличился на 8,8% и составил 1447 единиц техники.

Автозавод «Урал» выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 23 тонн; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6. Продуктовый портфель предприятия включает модернизированное семейство полноприводных автомобилей «Урал-М» в капотном и бескапотном исполнении, а также новое семейство капотных автомобилей «Урал Next». В общей сложности линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями и комплектациями машин.

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