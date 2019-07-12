Покупатели хотят автокредиты с 0% первоначальным взносом

Покупатели хотят покупать автомобили в кредит без первоначального взноса или с минимальным взносом. Сейчас у немногих банков минимальный первоначальный взнос - 20%.



«30% клиентов приходят с заявкой 0% взнос по автокредиту. Но, к сожалению, эти заявки даже не доходят до банков, поскольку сразу не подходят по условиям», - рассказала Тимченко Дарья из Fresh Auto в рамках бизнес-форума «FinAuto - 2019» «Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг», который прошел сегодня в Москве.



По данным, которые представила Дарья Тимченко, более 13% автокредитов через их партнеров оформлено с первоначальным взносом от 0 до 10% и 8% с суммой первоначального взноса от 10 до 20%.



Снижение первоначального взноса по автокредиту - потенциал для увеличения объемов автокредитования. Некоторые банки идут навстречу клиенту и разрабатывают такие предложения, например, Кредит ЕвропаБанк (10%).

Среди наиболее клиентоориентированных банков спикер назвала ЭкспоБанк, ВТБ иТинькофф.

Напомним, что бизнес-форум сегодня собрал более 150 представителей банков, страховых и лизинговых компаний, дилеров, собственников бизнеса и всех, кому интересны тренды и тенденции финансового рынка. Обсуждение проблем рынка автомобилей и, в особенности, рынка автомобилей с пробегом завершилось оживленной дискуссией, за которой можно было следить онлайн.