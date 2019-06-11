В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за системы охлаждения

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В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за системы охлаждения

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Официальные дилеры Audi в РФ объявляют об отзывной кампании 120 автомобилей А6 и А7. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные в 2019 году.

В качестве причины отзывной кампании указывается стирание оксидного слоя в месте прилегания трубки охлаждающей жидкости. Впоследствии это может повлечь утечку охлаждающей жидкости из системы. На указанных автомобилях будет произведена замена трубки охлаждающей жидкости.

Российские дилеры Audi проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Напомним, что за последние два месяца это уже третий случай отзыва автомобилей марки Audi. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», ранее отзывная кампания коснулась 486 кроссоверов Q5 и 1325 экземпляров А3, А4 и А5.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили отзыв премиум-марки audi audi a6 audi a7

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