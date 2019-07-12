Три автомобиля Porsche попали под отзыв из-за подушек безопасности

Официальные дилеры Porsche проведут отзывную кампанию трех автомобилей моделей 718 Cayman и 911. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали машины, реализованные в марте и апреле 2018 года.

В качестве причины отзыва называется ненадлежащее исполнение крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам автомобилей. Данное обстоятельство в случае ДТП может повлечь снижение защитной функции системы пассивной безопасности автомобилей. При проведении отзывной кампании будут проверены датчики боковых подушек безопасности и в случае необходимости выполнено их крепление заново.

Российские дилеры Porsche проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Напомним, что за лето это уже третий случай отзыва автомобилей марки Porsche. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне отзывная кампания коснулась более 300 спорткаров Boxster и Cayman, а в июле – более 2000 фастбеков Panamera.

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