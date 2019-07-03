Правительство утвердило правила возмещения ввозных пошлин на автокомпоненты

Правительство утвердило правила предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий автоконцернам и производителям компонентов на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, а также узлов и агрегатов к ним. Господдержка будет оказана только компаниям, у которых действуют соглашения о промышленной сборке: у большинства концернов они уже истекли, а в 2020 году закончатся у всех участников рынка. Речь идет о возобновлении бюджетных компенсаций роста ввозных пошлин на компоненты, пишет газета «Коммерсант».

Режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО их ставки были повышены. Мера была запущена на этом фоне в конце октября 2018 года для сохранения условий работы концернов и проработала всего месяц. В 2019 году на эти цели выделено 18,8 млрд рублей, в 2020-м предусмотрено 20,39 млрд рублей.

Само постановление 1278 о компенсациях претерпело косметические правки: изменилась формулировка о круге получателей субсидий. Указание, что те предоставляются производителями машин или автокомпонентов в режиме промсборки, удалено, однако сказано, что компенсируются затраты на закупку комплектующих «в целях производства колесных транспортных средств либо узлов и агрегатов к ним в режиме промышленной сборки». Источники на рынке полагают, что это может указывать на возможность распространения действия постановления и на режим СПИК. Об этом ранее просили крупнейшие российские концерны, но у Минфина возникли опасения, что в таком случае количество получателей заметно расширится, что приведет к росту расходов бюджета.

Сами контракты, в отличие от соглашений о промсборке, рамочные и не предполагали обязательств по льготам на пошлины или таким компенсациям. То есть доступ к ним изначально не гарантировался, и это было известно на стадии подписания. Но, например, при обсуждении СПИК в «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» оценивали, что после истечения соглашения о промсборке и без контракта компания из-за пошлин недополучит около 5 млрд рублей в год.

СПИК в автопроме по старым правилам подписывались до 1 июля, и после этой даты, по идее аппарата правительства, можно точно определить список тех, кто заключил такой контракт, говорит источник в автопроме, потому логичным сочли провести отдельное совещание после этой даты для снятия вопросов Минфина. При этом ранее российские концерны говорили о необходимости компенсаций для уравнивания условий с действующими соглашениями о промсборке и только для тех, кто их выполнил, что не предполагало бы долгосрочного субсидирования и расширения круга получателей.

По постановлению 1278 Россия может компенсировать до 90% затрат автопроизводителя-инвестора на закупку комплектующих без учета сумм НДС, предъявленных поставщиками комплектующих или уплаченных при ввозе товара в РФ, поясняет партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин: иными словами, могут компенсироваться инвестору не ввозные пошлины, что запрещено, а затраты на закупку комплектующих. Соглашение ВТО по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (ТРИМС), запрещает предоставление льготы на таможенные пошлины в обмен на инвестиции, но постановление 1278 составлено так, чтобы не допустить даже потенциального возникновения претензий со стороны членов ВТО и не содержит указаний на компенсации пошлин, отмечает он. Источник также обращает внимание, что любые претензии со стороны стран ВТО не выглядят обоснованными, поскольку доступ к таким субсидиям имеют и иностранные компании.

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