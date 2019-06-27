Средний пробег автомобилей в России – 17 500 км в год

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году составляет 17 500 км. Если ориентироваться на «свежие» автомобили (до 5 лет), то можно выделить ряд марок, пробег которых превышает средние показатели.

В первую очередь, это Skoda (20 700 км) и Volkswagen (19 400 км), которые наиболее часто используются в такси. Далее идут Volvo (19 400 км) и Ford (18 800 км). А следом за ними сразу несколько брендов, с очень близкими показателями – Hyundai (17 900 км), LADA (17 900 км), Toyota (17 850 км), Mitsubishi (17 800 км), KIA (17 700 км) и Citroen (17 700 км). Самые минимальные среднегодовые пробеги (до 14 000 км) зафиксированы у Chery, Suzuki и Porsche.

Оценка пробегов сделана специалистами агентства «АВТОСТАТ» на основании аналитики более 2 млн объявлений о продаже автомобилей на классифайдах в 2019 году, с учетом корректировки на скрутку.

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