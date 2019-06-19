Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей Camaro и Corvette

Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованных с декабря 2016-го по январь 2019 года. Причиной отзыва является то, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления. Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если произойдет потеря усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако потребуется увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП. На автомобилях будет выполнена замена рулевой рейки в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Chevrolet начали продажи обновленного маслкара Chevrolet Camaro 2019 модельного года. Автомобиль получил оригинальный дизайн и новые технологии, сохранив при этом стартовую цену – 2 млн 990 тыс. рублей.

Рестайлинговый Chevrolet Camaro 2019 отличает более агрессивный внешний вид: начиная с капота, заканчивая задним спойлером, а также новый дизайн колесных дисков. При этом элементы решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать воздушный поток для охлаждения компонентов, максимального уменьшения аэродинамического сопротивления и подъемной силы.

Обновленный Chevrolet Camaro получил мультимедийную систему Chevrolet третьего поколения с функцией навигации и синхронизацией с мобильным телефоном, улучшенную систему обзора с новой цифровой камерой высокого разрешения, а также новую светодиодную оптику, которая пришла на смену ксеноновым фарам.

Chevrolet Camaro оснащается турбированным двигателем Camaro 2,0 л мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками. Благодаря высокопроизводительной трансмиссии, улучшенной аэродинамике и низкому весу автомобиль набирает скорость 100 км/ч за 5,9 секунды.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».